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13:32   21 Апреля 2021
Политика

Путин: Россия всегда сможет отстоять позицию перед другими странами

Путин: Россия всегда сможет отстоять позицию перед другими странами

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что Россия всегда найдет способ отстоять позицию, даже если кто-то выбирает "высокомерный тон".

Главная задача, которая стоит перед Россией, заключается в обеспечении безопасности и благополучия российских граждан, подчеркнул глава государства. Даже несмотря на "эгоистичность" со стороны иностранных коллег, власти смогут выполнить эту задачу.

Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию перед представителями всех ветвей власти, в том числе политическими и общественными деятелями и журналистами. Обращение отражает видение президента на развитие стратегически важных для страны направлений.

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#россия #путин #послание федеральному собранию

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