В мировой политике нынче «все как у Киплинга», отметил российский президент.

Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сравнил напряженную ситуацию на международной арене с главным произведением Редьярда Киплинга «Книгой джунглей», а самого автора назвал «великим писателем».

Вероятно, так президент РФ отреагировал на последние дипломатические скандалы, коснувшиеся России. Ранее Чехия и Болгария без всяких доказательств предъявили Москве обвинения и выслали из страны российских дипломатов. Одновременно с этим продолжает увеличиваться давление на страну со стороны США: 15 апреля администрация Джо Байдена ввела новые санкции против России.

Как выразился Путин, Россию «цепляют то тут, то там без всяких причин». Коллективный Запад в данном случае походит на тандем тигра Шерхана и шакала Табаки — его неизменного прихвостня, известного подлостью, ситуативной лестью и привычкой доедать объедки.

«Вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки, подвывают, чтоб задобрить своего суверена. Все как у Киплинга. Киплинг — великий писатель. <…> Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — заявил президент.

Примечательно, что в оригинальном произведении Табаки чаще других зверей заболевал бешенством и в припадках недуга бегал по джунглям, кусая всех на своем пути. Жизнь персонажа оборвалась трагично, но закономерно: ближе к финалу книги один из близких Маугли волков убивает Табаки, сломав ему хребет.

В 2011 году Путин, будучи на тот момент премьер-министром, тоже обращался к «Книге джунглей», использовав слова питона Каа, которые тот произносит, гипнотизируя обезьян, чтобы плотно ими поужинать: «Идите ко мне, бандерлоги». Так премьер во время «прямой линии» с гражданами охарактеризовал деятелей оппозиции, действующих в России на иностранные деньги. По его словам, с такими россиянами власть «будет стараться наладить контакт».

«Что можно им сказать в таком случае? Идите ко мне, бандерлоги», — сказал десять лет назад Путин.

Бандерлогами Киплинг в своем произведении нарек вымышленный обезьяний народ. Они пытаются избрать себе вожака, составить собственные законы и обычаи, но никогда не выполняют задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего дня. Американский литературовед Питер Фирчоу считает бандерлогов в произведении британского писателя аллегорическим изображением США.

Ранее сообщалось, что американский посол в РФ Джон Салливан все же покинет Россию после красноречивого намека Кремля.