Правительство РФ направит более 1,6 триллиона рублей на научные исследования до 2024 года

Правительство РФ выделит из федерального бюджета свыше 1,6 триллиона рублей на гражданские научные исследования.

Правительство РФ выделит из федерального бюджета свыше 1,6 триллиона рублей на гражданские научные исследования.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Средства намерены выделить до 2024 года. Также планируется запустить инновационные проекты в соответствии с направлениями, которые особенно важны для развития России.

Такие программы получат статус государственного значения. Наука в современном мире играет ключевую роль, подчеркнул глава государства.