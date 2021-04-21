Путин заявил о скромности России при откровенном хамстве Запада

Россия ведет себя сдержанно и скромно, часто не отвечает на откровенное хамство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия ведет себя сдержанно и скромно, часто не отвечает на откровенное хамство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал реакцию России на недружественные шаги Запада. По словам Путина, страну цепляют по любому поводу и без него.

"Как новый вид спорта — кто громче что-то скажет", — отметил российский лидер.

Владимир Путин задался вопросом, как сложилась бы судьба Белоруссии, если бы там произошел государственный переворот. Президент напомнил, что об этом никто не думает, как не думали про Украину.