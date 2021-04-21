Путин пообещал открыть зарубежный туризм при первой возможности

Россия снимет ограничения и пустит зарубежных туристов, как только позволит ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия снимет ограничения и пустит зарубежных туристов, как только позволит ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства назвал Россию радушной страной, которая открыта для друзей. По его словам, миллионы туристов отправятся в РФ после снятия ограничений. Дистанционное оформление электронной визы за 4 дня является задачей российской стороны, добавил президент.

Владимир Путин подтвердил, что программа льготных кредитов на строительство туристической инфраструктуры запустится в ближайшее время. Индустрия укрепится в Севастополе, на Алтае и в Калининградской области.