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13:20   21 Апреля 2021
Политика

Путин пообещал открыть зарубежный туризм при первой возможности

Путин пообещал открыть зарубежный туризм при первой возможности

Россия снимет ограничения и пустит зарубежных туристов, как только позволит ситуация. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства назвал Россию радушной страной, которая открыта для друзей. По его словам, миллионы туристов отправятся в РФ после снятия ограничений. Дистанционное оформление электронной визы за 4 дня является задачей российской стороны, добавил президент.

Владимир Путин подтвердил, что программа льготных кредитов на строительство туристической инфраструктуры запустится в ближайшее время. Индустрия укрепится в Севастополе, на Алтае и в Калининградской области.

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#путин #туризм #послание

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