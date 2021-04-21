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13:14   21 Апреля 2021
Общество

Путин указал на необходимость обеспечить независимость РФ в создании вакцин

Путин указал на необходимость обеспечить независимость РФ в создании вакцин

Необходимо обеспечить независимость государства при разработке вакцин, заявил президент России Владимир Путин.

Это нужно сделать с максимальным применением отечественного оборудования, подчеркнул глава государства. Он выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Если в мире снова появится инфекция, схожая по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова за четыре дня создать тест-системы, отметил Владимир Путин. Также необходимо в кратчайшие сроки разрабатывать отечественные вакцины и налаживать их массовое производство, добавил глава государства.

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