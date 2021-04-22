МОК запретил преклонять колено в поддержку BLM на Олимпиаде в Токио и Пекине

Все из-за запрета политической, религиозной и расовой пропаганды на соревнованиях, закрепленного Олимпийской хартией.

Международный олимпийский комитет (МОК) провел опрос среди спортсменов и представителей 185 стран. В результате около 70% заявили, что игровое поле — место, которое не подходит для акций протеста, в том числе и для демонстрации солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.).

В МОК также отметили, что подобные акции подпадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической и расовой пропаганды. Так, олимпийский комитет запретил коленопреклонение на предстоящей Олимпиаде в Токио и Пекине, сообщает Sport24.

«МОК правильно делает. Нечего на коленках ползать на Олимпиаде. Противно на это смотреть. BLM вообще нужно запретить как экстремистское движение. У нас в России нет расизма, в России афроамериканцы — нормальные люди. Мы их не делаем ненормальными, а в Америке и других странах на них особо обращают внимание, что неправильно», — цитирует издание депутата Госдумы Виталия Милонова.

Напомним, после скандала, вызванного смертью Джорджа Флойда, и волны протестов многие спортсмены стали массово вставать на колено перед началом спортивных мероприятий в знак поддержки борьбы с расизмом и движения Black Lives Matter.

Ранее российский историк, ученый и режиссер Евгений Понасенков призвал активистов BLM преклонить колено перед Европой и уехать в Африку.