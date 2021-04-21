Путин считает, что россияне не должны платить за подводку газа к своей земле

Россияне не должны платить за подводку газа к границе земельного участка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россияне не должны платить за подводку газа к границе земельного участка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что немало российских семей живут в населенных пунктах без доступа к газу, несмотря на проходящие рядом трубы. Путин поручил Правительству РФ отработать все детали с "Газпромом" и другими предприятиями, чтобы ликвидировать сбои.

Российский лидер попросил быть внимательнее и иметь в виду сроки, а также деньги, потраченные на выполнение этих задач. С таким заявлением президент выступил в ежегодном обращении к Федеральному собранию.