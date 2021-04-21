Путин призвал правительство направить силы на поддержку регионов

Правительство должно оказать помощь регионам, которые не могут справиться с инфраструктурными проектами, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

Правительство должно оказать помощь регионам, которые не могут справиться с инфраструктурными проектами, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ.

Масштаб проектов может быть разным — главное, чтобы они приносили людям пользу и открывали новые возможности, объяснил президент. Например, Ямало-Ненецкий автономный округ совместно с крупными компаниями запустит железнодорожную магистраль, которая поможет в освоении богатейших ресурсов Арктики, добавил Путин.

В первую очередь инфраструктурные проекты должны реализовываться в интересах граждан. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, комплексное развитие территорий и туристических объектов, подытожил глава государства.