Путин: на выделение инфраструктурных кредитов регионам направят 1,5 трлн рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что на выделение инфраструктурных кредитов регионам до 2023 года запланировано 1,5 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что на выделение инфраструктурных кредитов регионам до 2023 года запланировано 1,5 трлн рублей.

Кроме того, российский лидер предложил выдавать бюджетные кредиты по ставке не более 3% на срок до 15 лет. Таким образом, субъекты получат новый инструмент развития, так называемые инфраструктурные кредиты. Что же касается реструктуризации долгов, то в данном случае важно руководствоваться принципом справедливости.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж". Глава государства ранее отметил стремление регионов к самодостаточности и самостоятельности, а также потребовал предоставить ему предложения по поддержке субъектов до 1 июня 2021 года.