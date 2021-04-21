Путин заявил о наличии потенциала у каждого региона России

Каждый регион России имеет большой потенциал, об этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Каждый регион России имеет большой потенциал, об этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента, стремление руководителей субъектов сделать свой регион самодостаточным должно всемерно поощряться.

"Нужно снизить время долговых обязательств. Эти вопросы нужно еще раз тщательно проработать", — заявил глава государства.

Путин поручил до 1 июля предоставить предложения по повышению самостоятельности российских регионов. Глава государства отметил, что регионам необходимо помочь с высоким уровнем коммерческой задолженности. В частности, он предложил весь объем долга, превышающий 25% его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.