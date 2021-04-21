Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:59   21 Апреля 2021
Политика

Путин заявил о необходимости обеспечить стабильную государственную систему в России

Путин заявил о необходимости обеспечить стабильную государственную систему в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить в России устойчивую и стабильную государственно-политическую систему.

Глава государства уточнил, что такая система важна всегда, но особенно она нужна в предвыборный период. Кроме того, Путин рассчитывает, что настрой на конкурентную политическую борьбу в стране сохранится.

Президент РФ выступает с посланием Федеральному собранию в московском выставочном зале "Манеж".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #система #стабильность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров