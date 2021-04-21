Путин заявил о необходимости обеспечить стабильную государственную систему в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить в России устойчивую и стабильную государственно-политическую систему.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить в России устойчивую и стабильную государственно-политическую систему.

Глава государства уточнил, что такая система важна всегда, но особенно она нужна в предвыборный период. Кроме того, Путин рассчитывает, что настрой на конкурентную политическую борьбу в стране сохранится.

Президент РФ выступает с посланием Федеральному собранию в московском выставочном зале "Манеж".