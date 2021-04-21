«Министерства бездействуют». Общественник честно рассказал о жизни в Дагестане

Эксперты оценили перспективы борьбы с коррупцией в регионе, который возглавляет экс-полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Сергей Меликов.

В продолжение темы о Республике Дагестан, на посту главы которой без видимого успеха сменяют друг друга выходцы из силовых структур, «Политика Сегодня» поговорила с членом Общественной палаты Дагестана и Общественной наблюдательной комиссии ОП РФ Шамилем Хадулаевым.

Как рассказал собеседник, серьезного перелома ситуации в регионе с приходом Сергея Меликова пока не заметили. Это обусловлено, наверное, и тем, что только сейчас сформировался состав правительства. Правда, процесс этот был изрядно затянут. Некоторые фигуры, назначенные на должности, не вызывают у людей оптимизма, так как ничем себя не проявляли или о них ничего не известно.

«Иные министерства, что они есть, что их нет, для людей особой роли не играют, — с кавказским темпераментом говорит он. — Мы, честно говоря, даже не знаем, чем они конкретно занимаются. В министерстве труда и социального развития была обнаружена и коррупционная составляющая, хотя мы об этом давно знали, но это никому не было интересно».

А вот к серьезным достижениям Главы РД эксперт отнес его выступление в Совете Федерации, когда Сергей Меликов предложил поддержать проекты по развитию региона — это модернизация инфраструктуры Дербента, возведение объездных дорог в Хасавьюрте и Махачкале. Нынешний глава по поведению, общению и поступкам более понятен, чем предшественники, он прямой в общении, и это импонирует людям.

«Про Абдулатипова я даже говорить не хочу: все, что можно было, при нем провалили, хотя у него был серьезный карт-бланш от президента. А Владимир Абдуалиевич Васильев, к сожалению, особо и не горел желанием работать в Дагестане. У него всем заправлял Артем Алексеевич Здунов, который оказался обычным практикантом, мало на что способным. Зато, как говорят, себя, родного не обделял», — рассказывает Шамиль Хадулаев.

По его словам, если при Абдулатипове чиновники откровенно грабили бюджет, то затем делалось все хитрее. Проводились торги и выставлялись такие техзадания, чтобы побеждали нужные компании. А пользы не было: несколько десятков миллиардов рублей за эти три года ушли обратно в федеральный бюджет, и никто за это не был наказан, видимо, у них была индульгенция на любые провалы, предполагает собеседник ПС.

«А Сергей Алимович понятен, он сказал: мой приоритет — это общение с гражданским обществом, с народом, он сразу встретился с нами, общественниками. Но у него есть проблема: хотя чиновничий аппарат и изменился, многие сохранили здесь места. От перемены мест фамилий изменений народ не ожидает. А некоторые — вообще “специалисты” в том, чтобы подставлять главу республики, они это делали и делают».

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило врио, чтобы зачистить поле, Хадулаев отметил, что врио пока просто не знает, кто есть кто, чтобы их назначать. Он не жил в Дагестане, и ему приходится верить своему окружению, которое не очень-то и заинтересовано в изменениях. Но если полномочия дал президент – надо их использовать по полной.

«Как генерал, он доверяет тем, кого знает — своим коллегам и их людям. Как уверяют, у него есть, конечно, договоренности и с нашим сенатором Сулейманом Керимовым по некоторым должностям в составе правительства РД. По этой логике и делаются назначения. Думаю, люди, у которых есть характер, знания, мозги, вполне могут навести порядок в Дагестане».

Что касается борьбы с коррупцией, то эксперт считает, что Дагестану по силам решить эту непростую задачу. При этом он напомнил, что все ключевые назначения делаются в Москве:

«А что от народа спрашивать, если решает Москва? Да и кого назначать? У нас же скамейка запасных никакая! Они себе угодных назначают. Выбрать народу Кавказа не дают, все решают за нас, а если нам и разрешат выбрать, то народ изберет блогеров-популистов, вот и замкнутый круг».

По его словам, и общественников, которые десятилетиями работают в республике, чиновники не слушают. Местные чиновники их прекрасно знают, но — опасаются. Им не выгодно, чтобы они возглавили серьезное направление и стали менять ситуацию в РД. И потому — игнорируют. А когда их кусают за дело — травят оппонентов соцсетями и «телегами», придумывая криминал и поливая грязью, говорит собеседник.

В свою очередь адвокат, эксперт по вопросам коррупции Андрей Волков считает, что проблема коррупции зачастую лежит в межэтнической и межэлитной плоскостях. У каждой территории, и прежде всего у национальных регионов, свои особенности и традиции.

В течение трех лет Волков был советником нынешнего главы Якутии Айсена Николаева, в то время второго человека в регионе, который отвечал за внутреннюю политику. И видел, как несколько мощных кланов, тейпов, родов договариваются и регулируют многие из важных вопросов жизни региона.

«И знаете, в Якутии вопросы внутренней политики решаются грамотно, — считает адвокат. — Почему? Да потому что этим занимаются выходцы именно из данного региона, они погружены в тонкости жизни. Поэтому им и удается сглаживать острые углы, видеть то, что не заметит ни один губернатор-варяг».

Юрист, кстати, тоже считает, что победить коррупцию на Кавказе возможно. Но этим должны заниматься не государственники, а правоохранительные органы, которые, увы, зачастую сами в ней погрязли. И нередко не просто попустительствуют коррупции, но и становятся ее организаторами.

«Как обезглавили организованную преступность в США? В 70-80-х были разгромлены все пять основных семейств, мафиозных кланов в Нью-Йорке, которые зарождались еще в 20-е. Считается, что за ними стояли итало-американцы, а победил их… кто? Мэр Рудольф Джулиани, чьи предки были из Италии. Он знал проблему коррупции, она росла на его глазах».

При этом Волков считает, что регионами должны управлять хозяйственники, а не силовики. Губернатору нужно заниматься развитием экономики, а не искать врагов и преступников. Ему важно определить понятные правила игры — для бизнеса, общества, для всех. Чтобы вести законную деятельность стало выгоднее, чем платить взятки.