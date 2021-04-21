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12:43   21 Апреля 2021
Политика

Путин раскритиковал школьные пособия по истории за отсутствие Сталинградской битвы

Путин раскритиковал школьные пособия по истории за отсутствие Сталинградской битвы

Президент России Владимир Путин удивился, что в школьных пособиях по истории нет Сталинградской битвы.

Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Важно, чтобы для молодых людей ориентиром были судьбы предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в развитие", — заявил глава государства.

По словам президента, он с удивлением обнаружил, что школьные учебники написаны "как будто не для нас". Путин поручил в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление библиотек и домов культуры.

Сегодня в Москве президент страны озвучивает послание парламенту. На мероприятии присутствуют депутаты и сенаторы, а также члены правительства страны и главы регионов России.

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#путин #послание #школьные пособия

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