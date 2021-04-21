12:43 21 Апреля 2021Политика
Путин раскритиковал школьные пособия по истории за отсутствие Сталинградской битвы
Президент России Владимир Путин удивился, что в школьных пособиях по истории нет Сталинградской битвы.
Президент России Владимир Путин удивился, что в школьных пособиях по истории нет Сталинградской битвы.
Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
"Важно, чтобы для молодых людей ориентиром были судьбы предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в развитие", — заявил глава государства.
По словам президента, он с удивлением обнаружил, что школьные учебники написаны "как будто не для нас". Путин поручил в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление библиотек и домов культуры.
Сегодня в Москве президент страны озвучивает послание парламенту. На мероприятии присутствуют депутаты и сенаторы, а также члены правительства страны и главы регионов России.