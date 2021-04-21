Путин анонсировал увеличение количества бюджетных мест в вузах

Президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах.

Президент РФ Владимир Путин заявил об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах.

Выступая с посланием Федеральному собранию, государственный лидер заявил, что такого широкого бюджетного образования, как в России, нет ни в одной стране мира.

"Около 60% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого бюджетного образования нет ни в одной стране мира. В предстоящие два года откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 75% от них отдадим в регионы", — сказал он.

Кроме того, предполагается предоставить гранты на открытие студенческих технопарков для по меньшей мере сотни высших учебных заведений. В заключение Путин выразил уверенность в том, что молодые российские ученые еще заявят о себе в новых проектах.