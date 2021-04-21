Президент России Владимир Путин озвучил предложение по введении новых выплат.

Президент России Владимир Путин озвучил предложение по введении новых выплат.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления в рамках послания Федеральному собранию предложил ввести новый вид социальной поддержки. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение президента состоит в том, что беременные, оказавшиеся в сложных условиях, должны получать по 6 350 рублей в месяц. Новая мера поддержки позволит облегчить положение женщины, вставшей на ранний учет в соответствующих учреждениях и оказавшейся на ранних сроках в трудной финансовой ситуации.