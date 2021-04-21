12:40 21 Апреля 2021Экономика
Беременные женщины в России будут получать новую выплату от государства
Президент России Владимир Путин озвучил предложение по введении новых выплат.
Президент России Владимир Путин озвучил предложение по введении новых выплат.
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления в рамках послания Федеральному собранию предложил ввести новый вид социальной поддержки. Об этом сообщает ТАСС.
Предложение президента состоит в том, что беременные, оказавшиеся в сложных условиях, должны получать по 6 350 рублей в месяц. Новая мера поддержки позволит облегчить положение женщины, вставшей на ранний учет в соответствующих учреждениях и оказавшейся на ранних сроках в трудной финансовой ситуации.