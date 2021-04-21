Владимир Путин анонсировал новую выплату на детей в размере 10 тысяч рублей

Семьи с детьми школьного возраста в 2021 году получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин.

Семьи с детьми школьного возраста в 2021 году получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что деньги будут начислены гражданам в августе. Это время выбрано для того, чтобы помочь родителям собрать ребенка в школу.

"Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где дети школьники — по 10 тысяч рублей на всех школьников, и распространить на будущих первоклашек", — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин ежегодно в присутствии представителей всех ветвей власти, общественных деятелей и журналистов рассказывает об основных направлениях развития России. Послание президента Федеральному собранию является программным документом, выражающим видение главой государства векторов стратегического развития страны в ближайшем будущем.