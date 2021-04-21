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12:37   21 Апреля 2021
Экономика

Путин анонсировал новые выплаты для родителей, воспитывающих детей в одиночку

Путин анонсировал новые выплаты для родителей, воспитывающих детей в одиночку

Семьям, в которых мать или отец воспитывает ребенка в одиночку, нужна отдельная поддержка. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер анонсировал введение новых выплат для семей с детьми. Речь идет о гражданах, которые не указали одного из родителей в свидетельстве о рождении. Дети с восьми до 16 лет включительно смогут претендовать на выплату в размере 5650 рублей, если мать или отец воспитывает ребенка одна или один, уточнил глава государства. Владимир Путин также призвал поддержать беременных женщин в трудном материальном положении.

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