Путин анонсировал новые выплаты для родителей, воспитывающих детей в одиночку

Семьям, в которых мать или отец воспитывает ребенка в одиночку, нужна отдельная поддержка. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Семьям, в которых мать или отец воспитывает ребенка в одиночку, нужна отдельная поддержка. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер анонсировал введение новых выплат для семей с детьми. Речь идет о гражданах, которые не указали одного из родителей в свидетельстве о рождении. Дети с восьми до 16 лет включительно смогут претендовать на выплату в размере 5650 рублей, если мать или отец воспитывает ребенка одна или один, уточнил глава государства. Владимир Путин также призвал поддержать беременных женщин в трудном материальном положении.