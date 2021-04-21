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12:31   21 Апреля 2021
Общество

Путин поручил продлить до конца года программу кешбэка за туры по России

Путин поручил продлить до конца года программу кешбэка за туры по России

Программа кешбэка на туристические поездки по России должна быть продлена как минимум до конца 2021 года. С соответствующим предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, чтобы как можно больше людей смогли укрепить свое здоровье, программа туристического кешбэка может быть продлена до конца 2021 года.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин также предложил возвращать родителям половину стоимости путевки детей в летние лагеря.

"Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах и инициативах. Для них программа частичного возврата средств за путевку будет действовать и в каникулы", — уточнил российский лидер.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж".

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#путин #туристический кешбэк #поездки по россии

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