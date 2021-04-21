Путин поручил продлить до конца года программу кешбэка за туры по России

Программа кешбэка на туристические поездки по России должна быть продлена как минимум до конца 2021 года. С соответствующим предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

Программа кешбэка на туристические поездки по России должна быть продлена как минимум до конца 2021 года. С соответствующим предложением выступил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, чтобы как можно больше людей смогли укрепить свое здоровье, программа туристического кешбэка может быть продлена до конца 2021 года.

В ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин также предложил возвращать родителям половину стоимости путевки детей в летние лагеря.

"Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах и инициативах. Для них программа частичного возврата средств за путевку будет действовать и в каникулы", — уточнил российский лидер.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале "Манеж".