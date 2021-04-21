Путин объяснил важность вакцинации от COVID-19

Центральное значение сейчас имеет вакцинация россиян от COVID-19, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Центральное значение сейчас имеет вакцинация россиян от COVID-19, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Президент обратился к главам регионов с просьбой ежедневно заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, чтобы к осени в стране сформировался коллективный иммунитет, подчеркнул он. Также Путин призвал всех граждан привиться от коронавирусной инфекции.