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12:21   21 Апреля 2021
Политика

Путин объяснил важность вакцинации от COVID-19

Путин объяснил важность вакцинации от COVID-19

Центральное значение сейчас имеет вакцинация россиян от COVID-19, заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Президент обратился к главам регионов с просьбой ежедневно заниматься этим вопросом. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, чтобы к осени в стране сформировался коллективный иммунитет, подчеркнул он. Также Путин призвал всех граждан привиться от коронавирусной инфекции.

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