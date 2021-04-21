Вахтанг Кикабидзе рассказал о жизни в пандемию

Актер Вахтанг Кикабидзе пообщался с журналистами и рассказал, как ему живется в Грузии, где отменили выступления из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Актер Вахтанг Кикабидзе пообщался с журналистами и рассказал, как ему живется в Грузии, где отменили выступления из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Народный артист Грузинской ССР честно признался, что его финансовое положение оставляет желать лучшего. Выступления в театре отменены из-за угрозы распространения коронавируса. До пандемии Кикабидзе успешно гастролировал по странам бывшего Советского Союза, у него было две программы — на грузинском и русском языках.

Актер признался, что уже год сидит без работы. Об артистах все забыли, заявил Кикабидзе, хотя творческие профессии очень важны.

"Об артистах все забыли, нас как будто не существует. А я думаю, что от культуры идет все: и нефть, и книга, и поэзия, и театр, и кино. Артисты — лицо своей страны, если хотите", — цитирует актера "Собеседник".

Кикабидзе также рассказал о своем отношении к деньгам. Артист считает их вторичной материей. Звезда "Мимино" негодует, что материальные ценности в современном мире стали превыше всего.