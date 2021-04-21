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12:17   21 Апреля 2021
Общество

Путин назвал ситуацию в сфере демографии "чрезвычайной"

Путин назвал ситуацию в сфере демографии "чрезвычайной"

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в сфере демографии, назвав ее чрезвычайной. Об этом глава государства сообщил во время послания к Федеральному собранию.

Президент отметил, что высшим национальным приоритетом в настоящее время является сбережение народа России. Главная стратегия страны — вновь выйти на устойчивый рост численности населения. По словам Путина, к 2030 году в стране средняя продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет.

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