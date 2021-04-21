Путин заявил о прорыве российских ученых на фоне пандемии COVID-19

Российские ученые и медики совершили настоящий прорыв в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российские ученые и медики совершили настоящий прорыв в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сообщил об этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он также уточнил, что Россия обладает уже тремя надежными вакцинами от новой коронавирусной инфекции. Президент поблагодарил всех и каждого, кто лично внес вклад в борьбу с распространением COVID-19.