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12:13   21 Апреля 2021
Общество

Путин заявил о прорыве российских ученых на фоне пандемии COVID-19

Путин заявил о прорыве российских ученых на фоне пандемии COVID-19

Российские ученые и медики совершили настоящий прорыв в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства сообщил об этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он также уточнил, что Россия обладает уже тремя надежными вакцинами от новой коронавирусной инфекции. Президент поблагодарил всех и каждого, кто лично внес вклад в борьбу с распространением COVID-19.

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#путин #вакцина #коронавирус

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