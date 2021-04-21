Путин огласил темы послания парламенту

Президент РФ Владимир Путин озвучил темы, которым будет посвящено послание Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин озвучил темы, которым будет посвящено послание Федеральному собранию.

Глава государства обратился к членам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Путин указал, что во время послания будут рассматриваться преимущественно внутренние вопросы.

В их число входят здравоохранение, политика, экономика. Кроме того, планируется уделить внимание вопросам внешней безопасности, отметил российский лидер.