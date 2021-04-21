12:09 21 Апреля 2021Политика
Путин огласил темы послания парламенту
Президент РФ Владимир Путин озвучил темы, которым будет посвящено послание Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин озвучил темы, которым будет посвящено послание Федеральному собранию.
Глава государства обратился к членам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Путин указал, что во время послания будут рассматриваться преимущественно внутренние вопросы.
В их число входят здравоохранение, политика, экономика. Кроме того, планируется уделить внимание вопросам внешней безопасности, отметил российский лидер.