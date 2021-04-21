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12:09   21 Апреля 2021
Политика

Путин огласил темы послания парламенту

Путин огласил темы послания парламенту

Президент РФ Владимир Путин озвучил темы, которым будет посвящено послание Федеральному собранию.

Глава государства обратился к членам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Путин указал, что во время послания будут рассматриваться преимущественно внутренние вопросы.

В их число входят здравоохранение, политика, экономика. Кроме того, планируется уделить внимание вопросам внешней безопасности, отметил российский лидер.

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