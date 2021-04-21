Обращение Путина к Федеральному собранию началось в московском "Манеже"

Церемония обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию началась в московском "Манеже". Основные российские телеканалы транслируют событие.

Церемония обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию началась в московском "Манеже". Основные российские телеканалы транслируют событие.

Российский лидер начал ежегодное обращение к Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" с 12:00 по московскому времени. Приглашенные депутаты, сенаторы, главы регионов и журналисты принимают участие в церемонии оглашения послания.