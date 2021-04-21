Экологический оператор предложил ввести в РФ "зеленые стандарты" для мусорной отрасли

Проект методологии отбора "зеленых проектов" следует дополнить всем циклом предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Проект методологии отбора "зеленых проектов" следует дополнить всем циклом предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Такую инициативу предложил Минэкономразвития Российский экологический оператор (РЭО). На сегодняшний день на статус "зеленых" могут претендовать только предприятия, утилизирующие отходы.

"Внедрение стандартов ESG является современным трендом. Отрасль ТКО не может быть в стороне от данных тенденций. Необходимо их внедрение, а также проведение экспертизы всех субъектов хозяйственной деятельности отрасли ТКО", — подчеркнул руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с сайтом 360tv.ru.

В пресс-службе оператора рассказали, что РЭО поддерживает внедрение стандартов ESG и развитие инструментов "зеленого финансирования" в России. Кроме того, при ППК РЭО планируется создать Совет по устойчивому развитию, в состав которого войдут ведущие эксперты мусорной отрасли.