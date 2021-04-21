Адвокат Юкша указал на связь несанкционированных митингов с Западом

Юрист Янис Юкша рассказал о причинах спешки в организации новой волны протеста, «западных кураторах» и проплаченных митингах.

Западные кураторы ФБК (признан в РФ иноагентом) планируют переключить внимание общественности с Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Именно этим объясняется спешная организация несанкционированных протестных акций в день выступления главы государства. Об этом «Политике Сегодня» заявил член-корреспондент РАЕН, адвокат Янис Юкша.

«Налицо серьезные успехи России во всех направлениях, несмотря на жесточайшее давление со всех сторон, невозможности получения определенных технологий, без возможности проникновения в корпоративный бизнес западных стран <...> Это просто выбивается из всяких мыслимых западных норм, где Россия несчастная, отсталая, забитая, темная, с медведями в обнимку, с балалайками под мышкой и обязательно дурно пахнущая водкой. И в этой связи любые моменты, связанные с политической повесткой и информационной, они должны быть сбалансированы с точки зрения западного интереса. Сбалансированы негативной повесткой», — отметил Юкша.

Об «экстренном» митинге директор ФКБ Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков объявили за три дня до него — 18 апреля. Такая спешка соратникам Навального не свойственна: обычно они заранее объявляют о своих планах и активно их рекламируют на всех площадках, чтобы пришло как можно больше людей и получилась картинка массовости митингов.

При этом почти все руководство ФБК сейчас скрывается за границей: Волков — в Литве, Жданов, вероятно, тоже где-то в Прибалтике, руководитель отдела расследований Мария Певчих постоянно проживает в Лондоне, последними Россию покинули менеджер по проектам Руслан Шаведдинов и ведущий эфиров на канале «Навальный Live» Владимир Милов, который в прямом эфире заявил, что не желает попадать «в эту арестную ситуацию».

«Хорошо давать указания несчастным в стоптанных кедах, — комментирует Юкша. — Это люди [соратники Навального], которые не желают что-то делать и желают легких денег, которые они получают за каждый такой выход. Хорошо, сидя в Европе или США, наверное, пописывать через интернет. Конечно, люди, которые этим занимаются, они занимаются другими вещами - это бизнес».

Алексей Навальный в настоящее время отбывает срок 3 года и 6 месяцев с учетом проведенного времени под домашнем арестом по делу о мошенничестве, объектом которого стала компания «Ив Роше». В феврале текущего года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, постановив, что господин Навальный нарушал свои обязательства условно осужденного.