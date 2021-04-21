Соучастника экс-мэра Челябинска осудили на восемь лет за взятку

Суд Челябинска вынес приговор экс-начальнику городского управления капитального строительства Евгению Пашкову.

Суд Челябинска вынес приговор экс-начальнику городского управления капитального строительства Евгению Пашкову.

Обвиняемого признали виновным в получении 2,5 млн рублей в качестве взятки вместе с бывшим мэром города Евгением Тефтелевым. Пашкова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Пашков и Тефтелев получили взятку от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый. Чиновники изменили конкурсную документацию для того, чтобы именно их взяткодатель получил контракт.

Гособвинение требовало для Пашкова 11 лет лишения свободы и штраф в размере 75 млн рублей, однако судья учел, что у обвиняемого три несовершеннолетних ребенка, а также, что он частично признал свою вину.