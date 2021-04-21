Послание Путина Федеральному Собранию. Онлайн-трансляция 

Онлайн-трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Президент РФ Владимир Путин в 17-й раз обращается с посланием парламенту 21 апреля. Выступление главы государства проходит в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Политика Сегодня» представляет онлайн-трансляцию президентского обращения. Информация обновляется.

12:00 — Президент говорит о пандемии коронавируса: изначально у него была «полная уверенность» в том, что это испытание будет успешно преодолено. Он поблагодарил миллионы россиян, на плечах которых лежала ответственность за обеспечение эпидемиологических мер.

«Сегодня в этом зале врачи, медсестры, сотрудники скорой помощи — еще раз спасибо вам и всем вашим коллегам из всех регионов России», — поблагодарил медиков Путин.

12:10 — Президент «искренне признателен» учителям школ и преподавателям вузов, которые сделали все возможное, чтобы школьники и студенты продолжали обучение и сдавали экзамены, несмотря на эпидемию.

12:13 — Россия будет отстаивать и защищать ценности, о которых в некоторых странах «уже забыли».

12:15 — К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. В условиях коронавируса это сложнейшая задача, но стратегических целей в сфере демографии это не отменяет, заверил президент.

12:16 — Возможность сделать прививку от COVID-19 должна быть повсеместной.

«Еще раз обращаюсь ко всем гражданам: сделайте прививку. Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть с непредсказуемыми последствиями», — попросил граждан президент.

12:18 — Президент предложил возвращать родителям половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь в текущем году.

12:20 — Дополнительно 5000 новых автомобилей скорой помощи будут направлены в сельские населенные пункты.

12:21 — Путин упомянул о развитии телемедицины в пандемию и отметил, что новые технологии в медицинской сфере должны развиваться в России.

12:25 — Все федеральные пособия, пенсии другие социальные надбавки будут выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям. Уже через три года абсолютное большинство социальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, на постоянной основе. Процедура взыскания алиментов должна проходить без волокиты.

«Мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций», — заявил Путин.

12:27 — Рыночные механизмы регулирования есть и их нужно применять, не допуская роста цен. Главное — обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений «в войне с бедностью» и предоставить поддержку семьям с детьми в сложных ситуациях.