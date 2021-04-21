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11:59   21 Апреля 2021
Происшествия

Глава "Альянса учителей" задержан по делу о перекрытии дорог

Глава "Альянса учителей" задержан по делу о перекрытии дорог

Обыск прошел в квартире Даниила Кена в рамках дела о перекрытии дорог на митинге 23 января. Следователи доставили его в отделение полиции на административный допрос.

Согласно материалам следствия, мужчина при поддержке соратников препятствовал проезду транспорта по Невскому проспекту в ходе митинга в Петербурге. Подобные уголовные дела возбуждены в Москве и Владивостоке.

Правоохранители пришли в квартиру главы "Альянса учителей", когда он отмечал день рождения в кругу семьи, сообщил в Twitter брат задержанного. В ходе обыска были изъяты носители информации и печатная документация о делах организации.

Это не первый обыск по месту жительства Даниила Кена. Прошлый состоялся 6 февраля, тогда следователи изъяли его персональный компьютер.

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#митинг #альянс учителей #Даниил Кен

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