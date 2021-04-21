Рогозин известной цитатой объяснил, почему РФ построит орбитальную станцию самостоятельно

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, почему Россия займется строительством новой орбитальной станции в одиночку.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, почему Россия займется строительством новой орбитальной станции в одиночку.

Глава госкорпорации убежден, что строительство модуля будет успешным только в том случае, если им будут заниматься российские специалисты.

"Хотите сделать хорошо, делайте сами", — пояснил он.

При этом Рогозин не исключает возможности дальнейшей эксплуатации орбитальной станции представителями других стран, однако дизайн космического модуля должен быть российским. По его словам, первый сегмент станции будет готов к запуску уже к 2025 году. Для этого специалисты модифицируют имеющийся научно-энергетический модуль, который изначально предназначался для МКС.

Глава Роскосмоса добавил, что работы можно было бы начать уже сегодня, однако необходимо дождаться окончательных поручений от правительства и президента.