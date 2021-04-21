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11:59   21 Апреля 2021
Технологии

Рогозин известной цитатой объяснил, почему РФ построит орбитальную станцию самостоятельно

Рогозин известной цитатой объяснил, почему РФ построит орбитальную станцию самостоятельно

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, почему Россия займется строительством новой орбитальной станции в одиночку.

Глава госкорпорации убежден, что строительство модуля будет успешным только в том случае, если им будут заниматься российские специалисты.

"Хотите сделать хорошо, делайте сами", — пояснил он.

При этом Рогозин не исключает возможности дальнейшей эксплуатации орбитальной станции представителями других стран, однако дизайн космического модуля должен быть российским. По его словам, первый сегмент станции будет готов к запуску уже к 2025 году. Для этого специалисты модифицируют имеющийся научно-энергетический модуль, который изначально предназначался для МКС.

Глава Роскосмоса добавил, что работы можно было бы начать уже сегодня, однако необходимо дождаться окончательных поручений от правительства и президента.

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