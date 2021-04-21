ВЦИОМ: 87% россиян планируют смотреть послание Путина Федеральному собранию

Большинство опрошенных жителей России планируют следить за посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Большинство опрошенных жителей России планируют следить за посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Смотреть обращение главы государства планируют 87% респондентов в прямом эфире от начала и до конца.

Узнать основные темы послания из теленовостей, интернета и газет намерены 42% граждан. Еще 11% будут смотреть в прямом эфире только интересующие вопросы.