11:50 21 Апреля 2021Происшествия
Незаконный митинг в поддержку Навального провалился на Камчатке
Несанкционированная акция в поддержку осужденного блогера Алексея Навального не вызвала интереса у жителей Петропавловска-Камчатского.
Несанкционированная акция в поддержку осужденного блогера Алексея Навального не вызвала интереса у жителей Петропавловска-Камчатского.
На "протестном" сайте-карте отметки поставили 730 человек. Однако журналисты насчитали на незаконном митинге не более 40 участников. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они находятся рядом с протестующими, но все проходит мирно.
В Москве данное мероприятие не было согласовано из-за сложной эпидемиологической обстановки. Кроме того, его организаторы находятся за пределами России, что является нарушением при подаче заявки на проведение митинга, сообщал ФАН.