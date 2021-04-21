Незаконный митинг в поддержку Навального провалился на Камчатке

Несанкционированная акция в поддержку осужденного блогера Алексея Навального не вызвала интереса у жителей Петропавловска-Камчатского.

Несанкционированная акция в поддержку осужденного блогера Алексея Навального не вызвала интереса у жителей Петропавловска-Камчатского.

На "протестном" сайте-карте отметки поставили 730 человек. Однако журналисты насчитали на незаконном митинге не более 40 участников. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они находятся рядом с протестующими, но все проходит мирно.

В Москве данное мероприятие не было согласовано из-за сложной эпидемиологической обстановки. Кроме того, его организаторы находятся за пределами России, что является нарушением при подаче заявки на проведение митинга, сообщал ФАН.