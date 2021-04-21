Американский адмирал посетовал из-за преводсходства РФ над США в ядерном потенциале

При президенте Джо Байдене страна не успевает модернизировать ядерное оружие вслед за Пекином и Москвой.

Развитие США в области ядерного вооружения оставляет желать лучшего. С таким мнением перед журналистами CNN выступил адмирал Чарльз Ричард — глава Стратегического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов. Он предупредил сограждан, что Китай и Россия модернизируют свой ядерный арсенал в несколько раз быстрее.

Если Пентагон не начнет вкладывать больше денег в ядерную оборону, то гипотетические противники Америки попросту перестанут ее уважать. Россия, как главный оппонент, уделяет это области чересчур «агрессивное» внимание, посетовал Ричард. Модернизация ядерного арсенала государство завершило уже на 80%, в то время, как США «находятся на нуле».

«Легче описать то, что они [Россия] не модернизируют», — заявил адмирал.

Китай не отстает. По словам Чарльза Ричарда, не проходит и недели, чтобы американское командование не узнало о возможностях Пекина что-то новое. При этом ядерный потенциал «Поднебесной» в разы уступает арсеналу Соединенных Штатов: недавно продленный договор СНВ гласит, что РФ и США могут содержать на вооружении только 1550 ядерных боеголовок. По оценкам экспертов, Китай располагает лишь 320 боеголовками.

Разногласия с Вашингтоном

Тем временем в Вашингтоне на проблему ядерного «недовооружения» страны смотрят сквозь пальцы. Сенатор от штата Массачусетс, демократ Элизабет Уоррен рассказала CNN, что администрация президента изучает программу ядерной модернизации с целью «снизить значение ядерного оружия в оборонной стратегии».

«Я согласна с этой задачей и считаю, что она несовместима с таким ошеломляюще высоким уровнем расходов, — возмутилась Уоррен. — Каждая администрация принимает стратегические решения о структуре наших вооруженных сил и модернизации, и, когда дело доходит до ядерного оружия, эти решения имеют огромное значение».

Если верить отчету бюджетного управления американского Конгресса, промежуточная и полная модернизации американской программы ядерного оружия обойдется США в 1,2 триллиона долларов. Это больше, чем весь оборонный бюджет страны за 2021 год (740 миллиардов долларов).

О сокращении финансирования ядерной программы говорят не только сенаторы. В декабре 2020 года, еще будучи кандидатом в президенты США, Джозеф Байден высказался против ядерных инициатив действующего тогда лидера Дональда Трампа. Впрочем, с того момента глава Белого дома нечасто выступал с похожими заявлениями.

Американского президента можно понять, рассуждает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин: хвастаться ослабевшим ядерным арсеналом — дело неблагодарное. Дональд Трамп в бытность своего президентства обещал модернизировать «ядерную триаду», но Джо Байден, как опытный «разоруженец», на эту проблему смотрит по-другому.

«Байден первым делом предложил пролонгировать договор СНА, якобы выиграть какое-то время. Но на сегодняшний день никаких ракет гиперзвукового уровня, как у России, у них нет. Мы видим, что Соединенные Штаты серьезно отстают от Китая с его потенциалом. Россия же — это не просто ядерная держава, которая вернула себе утерянные в 1990-е годы позиции. Она превзошла их. Так что сегодня позиция США в ядерной сфере плачевна», — объяснил специалист.

Стоит ли сбрасывать Америку со счетов после этого? Андрей Кошкин уверен, что нет. Отставание в области ядерного вооружения страна с лихвой компенсирует успехами в других сферах — от кибершпионажа до покорения и милитаризации космического пространства.