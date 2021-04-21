Полиция задержала пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш в Москве

Московские правоохранители задержали пресс-секретаря осужденного блогера Алексея Навального, сообщила в Twitter ее адвокат Вероника Полякова.

Московские правоохранители задержали пресс-секретаря осужденного блогера Алексея Навального, сообщила в Twitter ее адвокат Вероника Полякова.

По словам юриста, Ярмыш задержали возле подъезда собственного дома, когда женщина вышла в магазин в разрешенное следователем время. Гражданка находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции.

Напомним, сегодня задержали юриста признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь у метро "Автозаводская" в Москве. По предварительным данным, ее проверяют на призывы к несанкционированным акциям.

Суд Москвы вынес приговор Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище московской пенсионерки. Ее приговорили к году исправительных работ условно.