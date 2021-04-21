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10:57   21 Апреля 2021
Происшествия

Московские полицейские задержали Соболь во время поездки в такси

Московские полицейские задержали Соболь во время поездки в такси

Юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь задержали в Москве у станции метро "Автозаводская". Об этом ее адвокат Владимир Воронин сообщил в Twitter.

По словам Воронина, его подзащитную вывели из такси. Подробностей задержания не сообщается. В какое отделение полиции везут соратницу осужденного блогера Алексея Навального, пока неизвестно. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, Соболь проверят по факту призывов к участию в незаконных митингах и их организации.

Ранее столичный суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище пенсионерки. Ее приговорили к одному году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

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