Московские полицейские задержали Соболь во время поездки в такси

Юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь задержали в Москве у станции метро "Автозаводская". Об этом ее адвокат Владимир Воронин сообщил в Twitter.

Юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь задержали в Москве у станции метро "Автозаводская". Об этом ее адвокат Владимир Воронин сообщил в Twitter.

По словам Воронина, его подзащитную вывели из такси. Подробностей задержания не сообщается. В какое отделение полиции везут соратницу осужденного блогера Алексея Навального, пока неизвестно. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, Соболь проверят по факту призывов к участию в незаконных митингах и их организации.

Ранее столичный суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище пенсионерки. Ее приговорили к одному году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.