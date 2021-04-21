Ученые из Владивостока создали уникальный материал для модернизации солнечных панелей

Новая разработка российских ученых позволит увеличить показатели коэффициента полезного действия (КПД) солнечных панелей.

Новая разработка российских ученых позволит увеличить показатели коэффициента полезного действия (КПД) солнечных панелей.

Специалисты Дальневосточного федерального университета, совместно с Институтом химии ДВО РАН, презентовали свою новую разработку — материал на основе ионов европия (Eu III). Описание его свойств представлено в издании Spectrochimica Acta.

В рамках научного исследования, эксперты ДВФУ и РАН сумели описать электронную структуру химических соединений, созданных на основе Eu III. Характеристики молекул были повышены за счет их трансформации. Для этого ученые воспользовались методами современного молекулярного дизайна.

По словам авторов разработки, уникальный материал можно использовать для улучшения показателей КПД солнечных панелей. Кроме того, его можно применять как добавку к твердым материалам.

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