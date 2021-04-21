«Мрачная сказка»: Сатановский раскрыл, по чьему велению выслали дипломатов РФ из Чехии

США решили изолировать Россию чужими руками с минимальными для себя издержками, уверен политолог.

Политолог Евгений Сатановский считает, что высылка российских дипломатов из Чехии и Болгарии стала результатом американской стратегии: США решили ослабить и изолировать Россию чужими руками с минимальными для себя издержками.

Цель заказчиков и организаторов этой «игры» — испортить дипломатические отношения между Россией и другими государствами, полагает Сатановский.

«Браво, Соединенные Штаты! Точнее, вся та сволочь, которая нами в этой стране занимается. Удары наносятся точно и с весьма болезненными последствиями. Любой ответ в отношении истинных виновников исключен, а неизбежные ответные меры, которые Россия предпринимает в отношении стран, откуда на неё сваливаются проблемы, только ухудшают отношения между ними», — заявил публицист в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Ранее 18 российских дипломатов были выехали из Чехии в Россию после безосновательных подозрений в причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия обязала 20 чешских дипломатов покинуть страну.

Кроме того, 20 апреля персонами нон грата были объявлены два болгарских дипломата. Эта мера стала ответом на принятое болгарской стороной в марте решение выслать двух сотрудников посольства РФ в Софии — Болгария утверждает, якобы двое россиян занимались в стране шпионажем. В МИД РФ назвали болгарское решение «ничем не мотивированным».

Местных чешских и болгарских политиков, которые «подыгрывают американцам», не волнуют ни экономические интересы их стран, ни будущее этих государств в целом, отмечает Сатановский. Политические элиты, проводящие проамериканскую политику, обеспечили себе стабильный доход и хороший уровень жизни — их главным стремлением стала нажива, а не приверженность интересам родины.

«Заметно по Украине, Грузии, Прибалтике и Молдавии, разоренных, с уничтоженной экономикой, находящихся на грани или по самые уши в гражданской войне, потерявших огромную часть населения и не имеющих никаких перспектив, но продолжающих вести самоубийственную внешнюю и внутреннюю политику, направленную против России и на искоренение всего русского или советского из их истории и с их территории», — привел пример Сатановский.

Давление на РФ оказывается масштабное, но сегодняшняя Россия не будет «сворачивать шею врагам», ведь для этого придется пролить «реки крови» — в том числе и невинных, посторонних людей, рассуждает Сатановский. Политолог напомнил о фильме-притче режиссера Марка Захарова «Убить дракона»: победив дракона, неизбежно становишься им.

Ранее Сатановский оценил разговор глав Германии, Франции и Украины насчет военного конфликта на Донбассе, подчеркнув, что Париж и Берлин никогда не были нейтральными арбитрами в вопросах, связанных с прекращением гражданской войны на Украине.