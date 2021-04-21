10:24 21 Апреля 2021Политика
Президент Украины подписал закон об ускоренном призыве резервистов в ВСУ
Глава Украины Владимир Путин подписал новый закон, позволяющий проведение реформы в военных комиссариатах при эскалации конфликта в Донбассе.
Глава Украины Владимир Путин подписал новый закон, позволяющий проведение реформы в военных комиссариатах при эскалации конфликта в Донбассе.
Новый закон предусматривает ускоренный призыв резервистов в Вооруженные силы Украины. Данный документ определяет новый вид службы, а именно военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, сообщила пресс-служба офиса главы Украины.
Президентский закон был принят парламентом государства в марте, его поддержали 256 парламентариев, говорится в сообщении.
Такие нововведения призваны повысить боеспособность военных частей всех сил обороны Украины. Закон вступит в силу на следующий день после дня его публикации в официальной прессе.