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10:21   21 Апреля 2021
Общество

Новый вариант коронавируса с устойчивостью к антителам выявили в США

Новый вариант коронавируса с устойчивостью к антителам выявили в США

Ученые техасского университета A&M выявили новый штамм коронавируса, у которого наблюдается неуязвимость к некоторым нейтрализующим антителам.

Эту вариацию вируса обнаружили у студента с легкими симптомами простудного заболевания. Новая мутация получила название SARS-CoV-2 BV-1 в честь Долины Бразос, региона, в котором базируется университет.

По словам главного вирусолога GHRC Бена Ноймана, у штамма зафиксировали ту же комбинацию мутаций, похожих на остальные варианты коронавируса. Найденные в нем генетические маркеры взаимосвязаны с повышенной скоростью передачи, тяжестью заболевания и устойчивостью к нейтрализующим антителам, передает сайт 360tv.ru со ссылкой на MedicalXpress.

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#штамм #коронавирус #антитела

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