Диетологи рассказали, какие продукты необходимы для поддержания мужского здоровья

Рацион мужчин должен включать в себя ряд определенных продуктов, которые крайне полезны для поддержания здоровья и предотвращения развития различных заболеваний.

По мнению американских диетологов, мужчинам обязательно стоит больше употреблять миндаля. Этот орех богат магнием, который полезен для сердца и кровеносных сосудов, а также способствует поддержанию нормального функционирования мышц и нервов, передает Eat This, Not That!

Кроме того, важно обратить внимание на продукты, в составе которых много ликопина, например, помидоры. Таким образом можно предупредить развитие рака предстательной железы, который часто грозит людям с ожирением. Избежать проблем с лишним весом можно за счет употребления большего количества фруктов и овощей, в частности, черники.

Российские диетологи тем временем рассказали, что не стоит есть натощак. Так, лучше воздержаться от употребления воды с лимоном, а из блюд на завтрак исключить мясо, сообщает сайт 360tv.ru.