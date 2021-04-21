Пушков раскрыл план США по управлению миром

Депутат Госдумы Елена Панина и член Совфеда Алексей Пушков убеждены, что США использует проблему глобального потепления для подчинения себе других стран.

США под благовидным предлогом борьбы с глобальным потеплением намеревается подчинить себе весь мир. Об этом в Telegram-канале заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина.

Так она отреагировала на недавнее выступление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что Соединенные Штаты намерены стать лидерами в решении глобальной климатической проблемы человечества. Он анонсировал видео-саммит, который по инициативе президента США Джо Байдена пройдет в Вашингтоне в период с 22 по 23 апреля при участии 40 государств, в том числе России.

Российский депутат заявила, что не верит в «красивые речи» американцев. Она объяснила, за желанием бороться с глобальным потеплением на самом деле стоит иная цель — мировое господство.

«Изменение климата, климатическая повестка — это продвижение Соединенными Штатами еще одной модели по управлению миром, в которой они уже выбрали себе руководящую роль», — написала политик.

Панина сравнила США с конфетой и призвала не обманываться ее «красивой оберткой», поскольку внутри окажется «горькая начинка».

Мнение депутата Госдумы разделил и председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков. Он заявил, что Россия и Китай должны объединить усилия, чтобы не допустить лидерства США в климатическом вопросе. По словам сенатора, инициатива Соединенных Штатов может поставить страны мира в положение оркестра, которым будет дирижировать Байден.

«В этом смысле инициатива Байдена о проведении видео-саммита по климату несет в себе заведомо опасное начало и должна стать последней чисто американской инициативой в этой сфере. Задача это глобальная. США не могут решить ее в одиночку», — заявил Пушков.

Между тем США постоянно говорят о выгоде, которую несут климатические изменения в Арктике для РФ. Российский Северный морской путь, пролегающий среди льдов, с каждым годом становится все более судоходным и американцев этот факт откровенно беспокоит.

Блинкен откровенно заявил, что ситуация в Арктике приведет к возникновению нового «театра конфликта» между США и Россией с Китаем, которые активно осваивают эту территорию. Политолог Алексей Подберезкин в разговоре с «Политикой Сегодня» объяснил это тем, что Соединенные Штаты мечтают «наложить лапу» на Севморпуть.