9:45 21 Апреля 2021Политика
ФАН и "Патриот" в прямом эфире обсудят основные положения послания Путина
Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут онлайн эфир, в котором обсудят послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут онлайн эфир, в котором обсудят послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Ежегодное послание главы государства пройдет в 12:00 в центральном выставочном зале "Манеж". Путин расскажет о положении дел в стране и огласит основные направления для развития государства во внутренней и внешней политике, передает ФАН.
По итогам мероприятия палаты Федерального собрания обычно принимают постановления, которые направлены на реализацию намеченных целей.
В прямом эфире спикеры и эксперты медиацентра "Патриот" обсудят основные положения послания.