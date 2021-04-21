Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:45   21 Апреля 2021
Политика

ФАН и "Патриот" в прямом эфире обсудят основные положения послания Путина

ФАН и "Патриот" в прямом эфире обсудят основные положения послания Путина

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут онлайн эфир, в котором обсудят послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ежегодное послание главы государства пройдет в 12:00 в центральном выставочном зале "Манеж". Путин расскажет о положении дел в стране и огласит основные направления для развития государства во внутренней и внешней политике, передает ФАН.

По итогам мероприятия палаты Федерального собрания обычно принимают постановления, которые направлены на реализацию намеченных целей.

В прямом эфире спикеры и эксперты медиацентра "Патриот" обсудят основные положения послания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #послание #патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров