ФАН и "Патриот" в прямом эфире обсудят основные положения послания Путина

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут онлайн эфир, в котором обсудят послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут онлайн эфир, в котором обсудят послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ежегодное послание главы государства пройдет в 12:00 в центральном выставочном зале "Манеж". Путин расскажет о положении дел в стране и огласит основные направления для развития государства во внутренней и внешней политике, передает ФАН.

По итогам мероприятия палаты Федерального собрания обычно принимают постановления, которые направлены на реализацию намеченных целей.

В прямом эфире спикеры и эксперты медиацентра "Патриот" обсудят основные положения послания.