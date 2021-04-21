Американские полицейские застрелили темнокожую девочку

Сотрудник полиции смертельно ранил темнокожую девочку. Инцидент произошел в американском штате Огайо.

Сотрудник полиции смертельно ранил темнокожую девочку. Инцидент произошел в американском штате Огайо.

По предварительным данным, 16-летняя Макайя Брайант обратилась в правоохранительные органы из-за вооруженного нападения. Прибывшие на вызов стражи порядка применили огнестрельное оружие против юной американки. В критическом состоянии пострадавшую доставили в больницу, но она скончалась спустя час.

Родственница погибшей рассказала, что девочка жила с приемной семьей и поссорилась с одним из домочадцев. По ее словам, у Макайи действительно был нож, но она бросила его до того, как полицейский начал стрелять. На месте происшествия собрались десятки людей, выкрикивающих имя убитой. Не исключено, что гибель Макайи от рук полиции обернется очередными массовыми беспорядками, пишет ФАН.