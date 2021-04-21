Парламент Чехии призвал потребовать от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Чешские парламентарии призвали правительство страны потребовать от России компенсацию за "инцидент со взрывами" во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает местное телевидение.

Чешские парламентарии призвали правительство страны потребовать от России компенсацию за "инцидент со взрывами" во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает местное телевидение.

Чешское телевидение информирует, что данной инициативой выступила нижняя палата парламента Чехии. Депутаты призвали правительство страны пойти на этот шаг. При этом доказательств причастности России к инциденту со взрывами до сих пор приведено не было.

Накануне стало известно, что Чехия объявит о новой высылке российских дипломатов. Местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что президент страны Милош Земан вскоре назначит нового главу МИД страны. Ожидается, что после вступления в должность Якуба Кулганека будет сообщено о новой высылке российских дипломатов.