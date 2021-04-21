Депутат Роман Романенко предложил расширить туристические возможности для пенсионеров

Депутат Госдумы Роман Романенко заявил, что основой программы реабилитации людей старшего поколения от последствий пандемии должны стать путешествия по России.

Депутат Госдумы Роман Романенко заявил, что основой программы реабилитации людей старшего поколения от последствий пандемии должны стать путешествия по России.

Депутат Госдумы Герой России Роман Романенко на встрече с представителями ветеранских организаций Москвы заявил, что основой программы реабилитации людей старшего поколения от последствий пандемии должны стать путешествия по России. Парламентарий планирует предложить Правительству РФ ряд инструментов поддержки межрегиональной мобильности людей старшего возраста.

"Пенсия – время для путешествий, — заявил Роман Романенко на встрече с представителями ветеранских организаций Москвы. — Поэтому считаю необходимым на государственном уровне расширить формы поддержки мобильности людей старшего поколения. По итогам наших консультаций я намерен предложить Правительству России комплекс инструментов, который поможет пенсионерам регулярно посещать родственников, живущих в других регионах, чаще бывать в интересных местах нашей страны, проводить время активно и с пользой для здоровья".

Он отметил, что в числе мер стоит предусмотреть выплату ежегодной денежной субсидии для тех, кто не получил путевку на санаторно-курортное лечение в органах социальной защиты.

В настоящее время в России действует программа субсидирования поездок по стране "Туристический кешбэк", гарантирующая возврат 20% стоимости путевки, приобретенной у туроператора, или расходов на гостиницу при оплате картой "Мир". При этом сумма возмещения ограничена 20 тысячами рублей. Роман Романенко высказал идею о модернизации программы в части увеличения объемов возмещения затрат специально для пенсионеров, а также включения в неё транспортных расходов.

Участники встречи договорились детально проработать предложения мер поддержки путешествий для пенсионеров. Они лягут в основу обращения депутата Романенко в Правительство России.