"Бессмысленный и беспощадный": Украине предсказали новый народный бунт

Украину ждут уже не протесты, а самый настоящий бунт, заявил украинский эксперт Валентин Землянский.

Украину ждут уже не протесты, а самый настоящий бунт, заявил украинский эксперт Валентин Землянский.

Он убежден, что в стране уже не осталось не дискредитировавших себя политиков. Украинцам некому довериться и не за кем идти на протест. Жители страны, по мнению эксперта, прекрасно понимают, что их фактически "кинули" сначала в 2014 году, а потом после избрания Зеленского в 2019-м.

Землянский уверен, что Киев ждут даже не протесты или майданы, а "бессмысленный и беспощадный бунт", который сметет все на своем пути. Уже не придется разбираться, кто и при каком лидере работал и в каком правительстве.

Ранее украинский бизнесмен Евгений Черняк назвал две причины, по которым Украина обречена. Первая – это запредельные налоги для предпринимателей, а вторая – низкие зарплаты и удручающая ситуация на рынке труда.