8:21 21 Апреля 2021Политика
Си Цзиньпин: Москва и Пекин создали образец отношений между мировыми державами
Связи между Россией и Китаем служат образцом отношений между мировыми державами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Связи между Россией и Китаем служат образцом отношений между мировыми державами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Глава Китая поприветствовал участников диалога "Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая". Девятое заседание прошло в режиме видеоконференции.
Си Цзиньпин отметил, что на протяжении 20 лет обе страны развивают концепцию передающейся из поколения в поколение дружбы, а также поддерживают принципы нового типа международных отношений. Они углубляют тесное всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и выработку образца отношений между мировыми державами.