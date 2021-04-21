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8:21   21 Апреля 2021
Политика

Си Цзиньпин: Москва и Пекин создали образец отношений между мировыми державами

Си Цзиньпин: Москва и Пекин создали образец отношений между мировыми державами

Связи между Россией и Китаем служат образцом отношений между мировыми державами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава Китая поприветствовал участников диалога "Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая". Девятое заседание прошло в режиме видеоконференции.

Си Цзиньпин отметил, что на протяжении 20 лет обе страны развивают концепцию передающейся из поколения в поколение дружбы, а также поддерживают принципы нового типа международных отношений. Они углубляют тесное всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и выработку образца отношений между мировыми державами.

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#си цзиньпин #китай #российско-китайские отношения

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