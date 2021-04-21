Аналитики составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в апреле

Java-разработчикам в Москве предлагают одну из самых высоких зарплат - 185 тысяч рублей в месяц.

Java-разработчикам в Москве предлагают одну из самых высоких зарплат - 185 тысяч рублей в месяц.

Сервис "Работа.ру", входящий в экосистему "Сбера", составил список самых высокооплачиваемых вакансий в апреле по России. В ходе исследования сервис проанализировал более 200 тысяч вакансий по всей стране, передает ТАСС.

"В целом по России средний доход в 142 тыс. рублей доступен Java-разработчику. Среди обязанностей такого сотрудника: создание приложения с помощью Java, тестирование продукта и исправление ошибок, а также ведение технической документации", — сказано в исследовании.

Если в Москве на такой должности готовы платить в среднем 185 тысяч рублей, то в Санкт-Петербурге и Новосибирске предлагают зарплату в 142 тысячи рублей в месяц. Такую же зарплату по России может получать и разработчик на С++. В Нижнем Новгороде она составляет около 141 тысячи рублей, в Новосибирске — 109 тысяч рублей.

Гейм-дизайнеру в российских компаниях предлагают 116 тысяч рублей. В обязанности входит генерирование идей для создания игры, разработка нового контента, написание сюжетов и игровых текстов, создание эскизов интерфейса, ведение проектной документации и взаимодействие с разработчиками. В Москве средняя зарплата такого сотрудника составляет 135 тыс. рублей, а в Краснодаре — 108 тыс. рублей.