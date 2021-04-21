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7:36   21 Апреля 2021
Политика

Путин в послании Федеральному собранию расскажет о задачах на постковидное время

Путин в послании Федеральному собранию расскажет о задачах на постковидное время

Президент России Владимир Путин выступит в среду с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Ожидается, что глава государства в обращении раскроет перспективы развития страны в период после пандемии. Путин расскажет Федеральному собранию, какие у страны есть перспективы развития в этих условиях. Очередное обращение президента уже назвали "посланием нового времени", отмечает РИА Новости.

Многие наблюдатели уверены, что тема выхода из пандемии будет одной из важнейших в выступлении Путина. Год назад он предложил поправки в Конституцию России. Однако тогда еще никто не знал, что мир так сильно изменится.

Выступление Путина пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". На мероприятии будут присутствовать сенаторы и депутаты. Чтобы мероприятие проходило в очном формате, всем участникам пришлось пройти трижды тестирование на коронавирус.

Кремль традиционно не раскрывает темы выступления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что послание будет в той или иной степени посвящено выходу из кризиса и мерам поддержки

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#путин #послание федеральному собранию #коронавирус

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